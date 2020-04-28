Ежедневно погибают около 5 тыс. работников

В Украине и мире ежегодно 28 апреля отмечают День охраны труда.

Праздник основала Международная организация труда. Основная идея - разработка мер снижения уровня смертности на производстве.

Автор: pixabay.com За первый квартал 2020-го наибольшее количество страховых несчастных случаев в Украине произошло на предприятиях угольной промышленности.

Так, в мире ежегодно насчитывается более 270 млн несчастных случаев на производстве. Поэтому каждый день умирают около 5 тыс. человек. В год - от 2 до 2,3 млн.

В Украине количество несчастных случаев на производстве в январе-марте этого года уменьшилось на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого - до 907 потерпевших, свидетельствуют данные Фонда социального страхования.

В результате несчастных случаев погибли 79 работников. В прошлом году из-за травм на производстве зафиксировали 410 смертей.

Автор: pixabay.com С марта 2020-го ежемесячные страховые выплаты украинцам из-за несчастных случаев выросли на 11%.

Чаще всего несчастные случаи связаны с невыполнением требований инструкций по охране труда, должностных обязанностей или нарушением безопасности при эксплуатации транспорта и техники. За первый квартал 2020-го наибольшее количество страховых несчастных случаев в Украине произошло на предприятиях угольной промышленности.

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В то же время с марта 2020-го ежемесячные страховые выплаты за несчастные случаи выросли на 11%. На это в бюджете предусмотрели 693 млн грн.

В 2020 году особое внимание в День охраны труда уделили проблеме распространения коронавируса. Выбрали девиз - "Остановим пандемию: безопасность и здоровье на работе могут спасти жизнь".