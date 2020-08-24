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понедельник, 24 августа 2020 16:05

Евросоюз хочет увеличить объем торговли с Украиной

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Евросоюз хочет увеличить объем торговли с Украиной
Еврокомиссия предлагает изменить торговые сделки. Фото: pexels.com

Еврокомиссия одобрила увеличение объемов торговли между Европейским Союзом и странами панъевропейского и средиземноморского региона.

Среди этих государств есть Украина, сообщил на брифинге сообщил официальный представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Европейская комиссия одобрила ряд предложений с целью увеличить торговлю ЕС и соседних стран в панъевропейском регионе для того, чтобы внести свой вклад в экономическое восстановление. Сегодняшние предложения имеют целью модернизацию преференциальных торговых соглашений, общая сумма которых в 2019 году составила EUR677 млрд", - анонсировал он.

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Предложения касаются правил происхождения, чтобы сделать эти соглашения гибкими и выгодными для бизнеса.

"Это касается таких стран, как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, Фарерские острова, Турция, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Палестина, Грузия, Республика Молдова, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия и Косово", - перечислил представитель Еврокомиссии.

Америка и Европейский Союз подписали соглашение о снижении пошлин. Тарифы снизят на американские лобстеры, европейские продукты питания, посуду, ракетное топливо и другие товары.

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