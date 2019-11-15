Евгений Кандидатов - Рынок Р2Р – краткий обзор основных игроков

Спрос на площадки Р2Р кредитования огромен. Фото: bigenergy.com.ua

Когда говорят о рынке Р2Р Украины, почему-то имеют ввиду только резидентов Украины. Вместе с тем Р2Р площадка, уверен Евгений Кандидатов, позволяет получить помощь не только от украинских инвесторов или вложиться в отечественный же проект, но и наладить контакт с иностранными компаниями и финансистами. Значительный опыт финансирования, профильное образование и многолетняя работа с банковским сектором позволяет Кандидатову Евгению определить особенности проекта и его прибыльность.

Кроме прародительницы площадки Zopa, можно выделить ряд не менее известных игроков рынка Р2Р-кредитования:

1. Mintos

Название происходит от слова "mint", что в староанглийском означало место, где из металла изготавливали монеты. Это Р2Р площадка, которая позволяет инвесторам вкладывать финансы в уже ранее выданные кредиты. Площадка Mintos работает с 60 крупными кредиторами из 70 стран мира.

Решающим фактором в инвестициях Евгения Кандидатова в этом проекте стала система Buyback – обратный выкуп просроченных займов. Инвестор вкладывал только в такие кредиты.

Площадка была открыта в 2015 году и с тех пор объём выданных займов составляет около 2 мрд евро.

2. Prosper

Число участников у этой площадки переваливает за 2 млн пользователей, что делает её одной из самых популярных в мире. Основана она была в 2005 году и провела займы более чем на $5 млрд.

Из-за большой популярности этой Р2Р площадки её услугами пользуются и большие институциональные фонды – такие как фонд Credit Suisse NEXT, BlackRock, Sequoia Capital, Institutional Venture Partners и др. Площадка настолько крупная, что осуществляет продажу кредитов даже через банки – например, через WebBank.

3. Lending Club

Одна из самых больших площадок Р2Р кредитования в мире, которая стартовала в 2007 году. Уже к 2015 году заёмщики Lending Club привлекли $16 млрд. Доля рынка этой площадки в США – приблизительно 50 % в сфере Р2Р-кредитования. Инвесторы могут вкладывать даже маленькие суммы – от $25. Основная целевая аудитория – частные лица, а процесс выдачи займа занимает в среднем 5–7 дней.

Lending Club также развивает кредитование МСБ.

Очень интересный факт: 80 % заёмщиков у площадки берут займы для рефинансирования банковского кредита, т. к. это дешевле.

4. Funding Circle

Эта Р2Р площадка специализируется на кредитовании МСБ. Она была основана в 2010 году в Великобритании и сейчас занимает около 35 % рынка в стране.

Из-за своего успеха услугами этой Р2Р площадки пользуется British Business Bank, что свидетельствует о её чрезвычайной надёжности. С момента запуска и по конец 2018 года площадка выдала займов на $8,19 млрд.

5. SoFi

Название SoFi пошло от сокращения Social Finance. Эта площадка специализируется на кредитовании студентов.

Важный момент: скоринг учитывает общие данные и дополнительно тип учебного заведения и успеваемость студента. С 2011 года до 2018 на этой площадке заёмщики привлекли $30 млрд.

Как считает Евгений Анатольевич Кандидатов, полноценной отрасли P2P ни в Украине, ни в России пока что нет. При этом прозрачность существующих Р2Р площадок на постсоветском пространстве вызывает вопросы. Кстати, у некоторых Р2Р площадок можно найти распространённые для интернет-сервисов ошибки:

• отсутствие механизма подписания on-line документов, который однозначно и без дополнительной экспертизы подтверждает пользователя;

• автоматически проставленные галочки согласия на обработку персональных данных и др.

Возникает вопрос – что же будет дальше?

Банкиры не сдаются и проявляют серьёзный интерес к площадкам Р2Р-кредитования. Яркое подтверждение тому следующий факт: у площадки Lending Club почти 25 % займов выдаются банками.

ПриватБанк в своё время запустил площадку Р2Р кредитования, но это сильно не понравилось НБУ, и её пришлось закрыть…

Начал экспериментировать с Р2Р-кредитованием и Barclays банк.

Основной источник угрозы традиционному банковскому кредитованию – это молодёжь. Это клиенты завтрашнего дня, которые предпочтут мобильное приложение с удобным интерфейсом от Р2Р площадок, а не от бюрократического банка.

Важно понимать, что работа Р2Р площадок пока в основном не регулируются, но в перспективе они обязательно попадут в поле зрение регуляторов, и тогда получение кредитов на них станет совершенно другим. В любом случае, спрос на площадки Р2Р кредитования огромный, и у этих игроков на финансовом рынке будет яркое будущее.