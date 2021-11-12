"Это - ловушка". Украину предостерегли от "дешевого" газа из России

Контракт с "Газпромом" – ловушка для Украины. Фото: ЕРА

Контракт с Газпромом за "дешевый" газ - стопроцентная ловушка для Украины.

"Всегда будет соблазн заключить контракт (с Россией — Ред.): вроде бы дешевый газ, все хорошо, все стабильно — и снова не заниматься своей добычей, увеличением, снова не заниматься энергоэффективностью. И снова ждать, когда фактически мы будем стопроцентно зависимы от России . Это не тот путь, по которому мы должны идти", — заявил заместитель министра энергетики Максим Немчинов в программе "Право на власть".

Украина должна увеличить добычу собственного природного газа, "пока есть время".

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"Мы можем это сделать. У нас есть залежи. Мы привлекаем инвесторов. У нас есть возможность наращивать добычу — пусть не 10%, хотя бы 5% в год, если мы будем параллельно работать над нашей энергоэффективностью, над сокращением неэффективного потребления природного газа", — сказал он.

За четыре-пять лет наша страна сможет добывать ровно столько газа, сколько потребляет, считает Немчинов.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что цены на газ на внутреннем рынке Украины снизятся, если страна перестанет импортировать голубое топливо и станет его экспортером. Для этого необходимо сделать Украину настоящим газовым хабом.