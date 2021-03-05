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пятница, 05 марта 2021 09:31

Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показания счетчика

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Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показания счетчика
Передавать показания счетчика желательно с 1 по 5 число каждого месяца. Фото: unsplash

Украинцы массово жалуются на сбои в работе сайтов облгазов.

Из-за этого пользователи не могут передать показания газовых счетчиков в своих электронных кабинетах, сообщают в консультационном центре ..........

Там напоминают другие способы передачи:

- по телефону;

- в мобильном приложении или чат-боте;

- указать показания в оплаченном счете - квитанции абонентской книжки;

- на электронный адрес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы не получат спеццены на газ - премьер-министр

Узнать номера телефонов, наличие мобильных приложений, чат-ботов конкретного облгаза можно в разделе "Способы передачи показаний счетчиков".

"Передавать показания счетчика желательно с 1 по 5 число каждого месяца. При этом их лучше зафиксировать на фото - во избежание возможных недоразумений с облгазом в будущем", - советуют в консультационном центре.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая. Проект решения планируют рассмотреть 5 марта.

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