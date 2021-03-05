Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показания счетчика

Украинцы массово жалуются на сбои в работе сайтов облгазов.
Из-за этого пользователи не могут передать показания газовых счетчиков в своих электронных кабинетах, сообщают в консультационном центре ..........
Там напоминают другие способы передачи:
- по телефону;
- в мобильном приложении или чат-боте;
- указать показания в оплаченном счете - квитанции абонентской книжки;
- на электронный адрес.
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Узнать номера телефонов, наличие мобильных приложений, чат-ботов конкретного облгаза можно в разделе "Способы передачи показаний счетчиков".
"Передавать показания счетчика желательно с 1 по 5 число каждого месяца. При этом их лучше зафиксировать на фото - во избежание возможных недоразумений с облгазом в будущем", - советуют в консультационном центре.
Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая. Проект решения планируют рассмотреть 5 марта.
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