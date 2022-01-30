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воскресенье, 30 января 2022 10:33

"Энергоатом" впервые в истории запустил в работу все 15 энергоблоков

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&quot;Энергоатом&quot; впервые в истории запустил в работу все 15 энергоблоков
Впервые все блоки АЭС запустили одновременно. Фото: uatom

Впервые за всю историю атомной энергетики Украины "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно.

30 января 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Идет набор мощности, оборудование работает в заданном режиме. Это был последний не задействованный в работе энергоблок.

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"30 января 2022 года, в 05:45 4-й энергоблок Ровенской атомной станции подключен к энергосети после завершения среднего планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива", - сообщила "Энергоатому".

2 декабря на шахте "Алмазная" в городе Доброполье Донецкой области 90 горняков начали забастовку. Горняки решили не добывать уголь и остаться под землей, пока им не выплатят зарплатный долг.

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Дата
30
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