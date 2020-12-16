"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше

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В Польше активно готовятся к рождественским праздникам. В этом году многие украинцы останутся праздновать Рождество за границей из-за ситуации с коронавирусом. Украинцы рассказали, сколько стоят приготовления к праздникам.

"Была удивлена, но новогодние елки в Кракове продают в супермаркетах. Перед Рождеством организовали целые отделы, где можно купить деревце. Причем они здесь на любой вкус. Живые, те, что можно пересадить, в ведрах с песком и обычные, упакованные в специальную сетку для перевозки", - рассказывает Gazeta.ua украинка Неля Подольская, которая работает в Кракове.

Цена на елку стартуют от 56 гривен до 350 гривен. Причем, чем ближе к праздникам, тем дешевле елки.

"В первую очередь это связано со свежестью деревьев. Здесь их завезли еще в начале декабря. Позже на них делают скидки. Например, в супермаркете у нас большие полутораметровые деревца сейчас стоят 280 гривен. И это специально выращенные елки для торжеств. Они очень пушистые и имеют правильную форму", - добавляет Неля.

В среднем на елку и украшения к ней украинцы планируют потратить 500 гривен.

"Очень много разных гирлянд. Цены стартуют от 14 гривен до 300 за штуку. Но их такое многообразие, что даже не знаешь за какую браться. Дешевые и наборы с игрушками. 50 шариков обойдется в 100 гривен. Чуть дороже новогодний дождик. В среднем по 35 гривен за веточку", - продолжает украинка.

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Елки также привозят с доставкой на дом. В среднем такая услуга обойдется в 500-700 гривен.

В Варшаве можно взять елку напрокат. Ее привезут в горшке, уже украшенную игрушками и гирляндами. После праздников заберут. Обойдется эта услуга в 1500 гривен за дерево среднего размера и 500 за небольшое.

"В прошлом году мы впервые воспользовались такой услугой. Моя девушка очень суеверна и верит в символы на елке. Например, в этом году нельзя использовать красный цвет, в прошлом году наоборот нужны были шарики только этого. В этом году елку привезут перед самым Рождеством, а заберут после 10 января. Удобно, потому что дерево не надо ни привозить ни забирать, ни ссориться с девушкой, кто будет разбирать игрушки", - говорит Роман, который работает программистом в Варшаве.

Украинцы Сергей и Роман Шевченко открыли кондитерскую в центре Кракова. Продают пирожные онлайн, а изюминкой своего заведения считают муссовые десерты, который на время открытия в Польше почти не было.