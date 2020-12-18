Электромобили будут стоить, как обычные авто: назвали дату

Цены сравняются в 2023 году. Фото: pexels.com

За 3-4 года электромобили подешевеют до уровня авто с бензиновыми двигателями.

Сейчас автомобили на электрических двигателях дороже бензиновых из-за стоимости батарей. Чтобы цены сравнялись, литий-ионные аккумуляторные батареи должны стоить $100 за Квт-ч. По прогнозам экспертов, это произойдет 2023 года, передает "УНИАН".

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2010-го стоимость батарей составляла $1,1 тыс. за Квт-ч. За 10 лет этот показатель уменьшился на 90% - до $137 в этом году.

Впрочем, в Китае продаются батареи для электробусов по цене ниже $100 за Квт-ч уже сейчас. В общем, к 2030 году прогнозируют падение цен до $58 за Квт-ч.

В ноябре украинские номера получили 514 электромобилей. Впрочем, это почти на 28% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.