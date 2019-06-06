Электричество подорожает на 25%

С июля в Украине подорожает электроэнергия. Фото: mrd.gov.ua

Электроэнергия подорожает на 25% в июле.

Повышение цен прогнозирует Национальный банк Украины, сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

Существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции Нацбанк не ожидает.

Сологуб заявил, что вопрос внедрения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля остается открытым.

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"Наш официальный прогноз сегодня предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%. Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала", - заявил он.

В Украине ввели предельные цены на электроэнергию. Кабмин принял такое решение, чтобы избежать возможного роста тарифов после запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля.