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четверг, 13 августа 2020 14:20

Электрическое отопление: как сэкономить на обогреве жилья

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Электрическое отопление: как сэкономить на обогреве жилья
Такой вариант обогрева выбирают по экономность и экологичность. Фото: pixabay.com

Украинцы начали переходить на электроотопление жилья. Выбирают такой вариант обогрева за экономность и экологичность.

С начала мая по конец сентября владельцы квартир с электрообогревом платят за электричество по базовому тарифу:

- 0,9 грн/кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч;

- 1,68 грн/кВт-ч при потреблении более 100 кВт-ч, пишет UBR.ua.

С октября до конца апреля действует льготный тариф:

- 0,9 грн/кВт-ч при потреблении до 3000 кВт-ч;

- 1,68 грн /кВт-ч при потреблении более 3000 кВт-ч.

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Для перехода на электроотопление потребителю необходимо:

- подготовить проект на установку электроотопительного оборудования;

- проконсультироваться у поставщика о необходимости увеличения мощности, и при необходимости заказать разработку проекта электроснабжения, соответствующего техническим требованиям;

- обратиться к оператору системы распределения для оформления паспорта узла учета;

- обратиться в электромонтажную организацию;

- внести изменения в договоры на распределение и поставку электрической энергии.

Глава Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов замечает, что электроотопление может быть выгодно только при технической возможности. Например, если на квартиру выделено 3 кВт, а электроотопление будет потреблять 2 кВт.

"Электроотопление - хороший вариант выхода из ситуации прыжков отопления в домах. Но стоит помнить, что формат нужно согласовать со всеми жильцами дома. Это важно для того, чтобы не получилось, что кто-то платит за соседа, обогревая и свою, и его квартиры", - говорит Драганов.

Решение о подключении к электроотопления принимают на общем собрании собственников квартир. Поддержать позицию должно большинство от общей площади дома.

"Нужно учитывать, что за общее отопление все равно придется доплачивать, если, конечно, дом не отключен от центральной системы отопления. Если же в доме крышная котельная, то нужно согласовывать или с управляющей компанией, или управителем, или ОСМД", - говорит Драганов .

125 ОСМД подали заявки в Государственный фонд энергоэффективности, чтобы получить денежную помощь на утепление домов. Еще 200 готовятся к оформлению документа.

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