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Экспроприацией "Мотор Сич" чиновники ограбили 3,5 тыс. украинских миноритарных акционеров - Семидидько

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Экспроприацией &quot;Мотор Сич&quot; чиновники ограбили 3,5 тыс. украинских миноритарных акционеров - Семидидько
Фото: ПАО "Мотор Сич"

Свыше трех с половиной тысяч миноритарных акционеров компании "Мотор Сич" после ареста 100% акций компании и передачи их агентству АРМА потеряли $ 100-200 млн. Об этом заявил Андрей Семидидько, правозащитник, общественный деятель, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины.

Как известно, Шевченковский райсуд столицы принял решение арестовать имущество "Мотор Сич" и передать 100% акций компании в управление государственному агентству АРМА.

"Украина и СБУ забыли, что помимо контрольного пакета акций, принадлежащего китайским акционерам "Мотор Сич", еще около 19% находились в свободном обороте — были доступны для покупки любому инвестору, в том числе через фондовые биржи или инвестфонды. Арест всех 100% акций и их передача агентству АРМА — это обычный грабеж "маленького инвестора", потому что у "Мотор Сич" насчитывается около 3 500 миноритариев, среди которых есть не только профессиональные институциональные инвесторы и торговцы ценными бумагами, но и сотрудники завода, которые в свое время приняли участие в его приватизации. Украина не экспроприировала инвестиции китайцев, которые заплатили за акции $1 млрд., и нарвалась на колоссальный международный инвестиционный скандал. Но и ограбила собственных граждан-акционеров. А еще, по сути, выбрасывает на улицу 17 тысяч сотрудников "Мотор Сичи", потому что управлять промышленными предприятиями наши госменеджеры-хипстеры не умеют, только гробить их и рейдерить", - считает Семидидько.

Эксперт напомнил, что исторически самая высокая цена за миноритарный пакет акций "Мотор Сич" была уплачена на аукционе Фонда гарантирования вкладов физлиц — 6 500 за каждую акцию. Это означает, что рыночная капитализация "Мотор Сич" только по показателю стоимости акций составляла свыше 13,5 млрд грн, что примерно эквивалентно сумме полмиллиарда долларов. "2,7 млрд грн, или около $ 100 млн — вот потери миноритариев, когда государство решило забрать себе все 100% акций "Мотор Сич", — подсчитал эксперт.

По словам Семидидько, как известно из публичных источников, китайские акционеры "Мотор Сич" вложили в покупку ее акций около миллиарда долларов, что выше рыночной капитализации компании. "Это обычная практика — "плата за контроль", поскольку Богуслаев продал компаниям из КНР контрольный пакет акций, который был раздроблен между несколькими подконтрольными ему лично компаниями. Но миллиард долларов — реалистичная стоимость за контрольный пакет такого типа предприятия. — сказал Семидидько. — Сделка по продаже акций "Мотор Сич" могла привести к удвоению ее капитализации, но она неизвестна из-за арестов акций, которые действуют с 2017 года и привели к остановке биржевых торгов этими ценными бумагами. Думаю, никого не удивит, когда мы узнаем, что сделка с китайцами удвоила капитализацию "Мотор Сич", как минимум, до миллиарда долларов. Но это же означает, что миноритарии компании, которым принадлежит 19% акций запорожского завода, потеряли до $ 200 млн", — рассуждает эксперт.

В 2007 году акции "Мотор Сич" были конвертированы в глобальные депозитарные расписки Deutsche Bank Trust Company Americas, которые получили листинг на Франкфуртской фондовой бирже, что позволяло расширить пул иностранных акционеров запорожской компании. Впоследствии на сайте The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) было объявлено о программе выпуска депозитарных расписок по правилу S (GDR) на более 10% уставного капитала "Мотор Сич". До сих пор в базах агрегаторов биржевых котировок можно найти GDR "Мотор Сич", но их стоимость за минувший год упала почти на 100%, бумаги в собственности иностранных держателей превратились в неликвидный "мусор".

"Вполне очевидно, что в захвате контроля над "Мотор Сич" Украина проигнорировала и закон, и даже простой здравый смысл. Это значит, что всех инвесторов — от рабочих запорожского завода до финансовых воротил с Уолл-Стрит — Украина попросту "кинула". Теперь можно написать еще хоть с десяток красивых презентаций, концепций и визий о создании в Украине современного фондового рынка, но случай с "Мотор Сич" на многие годы вперед превращает это все в "ванильные фантазии" украинских чиновников", — подытожил Семидидько.

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