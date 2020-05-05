Эксперты объяснили, почему сейчас стоит скупать доллары

Экономисты советуют на следующей неделе не сдавать, а покупать валюту как средство накопленияpixabay.com

Хотя доллар подешевел в ближайшее время, аналитики валютного рынка в один голос говорят о скором подорожании валюты. А еще все эксперты говорят, что на следующей неделе лучше не сдавать, а покупать валюту как средство накопления.

"Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме", - говорит изданию "Сегодня" член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Похожий совет дал и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин.

"На прошлой неделе началось снижение курса продажи наличного доллара, так как спроса на него практически нет, - отметил Шевчишин. - Спроса нет в основном из-за того, что у населения не осталось "лишних" денег, которые можно вложить в валюту. Но, похоже, что праздничная неделя - последняя неделя низкого курса доллара и его стабильности, дальше будет дороже. Поэтому те, кто сейчас купит валюту, до конца года неплохо на этом заработают.

Национальный банк Украины на 5 мая установил курс доллара на уровне 26,97 грн. Это на 2 коп. больше, чем было вчера, сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 21 коп. Стоит 29,50 грн. Курс российского рубля - 35 коп.