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Эксперт объяснила, почему газ для населения подорожает

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Эксперт объяснила, почему газ для населения подорожает
Государственно регулируемая цена газа устанавливается на основании покрытия себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли. Фото: Depositphotos

Летом цена на природный газ снижается, так как сокращается потребление. Так, в отопительный сезон оно составляет около 22 млрд куб. м. В неотапливаемый - 9 млрд куб. м, рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

"Однако, это не имеет отношения к цене на газ для населения. В Украине она не образуется рынком, а регулируется государством, через постановления Кабмина. Это свидетельствует о том, что граждане не имеют нормального уровня доходов, чтобы заплатить рыночную цену на энергоносители. А государство не имеет профицита бюджета, чтобы покрыть разницу между рыночной ценой на энергоносители и доходами граждан", - объясняет Мария Яковлева.

По ее словам, правительство с июня начало устанавливать не цену на газ, а условия ее определения.

"Нафтогаз с июня продает газ для населения по цене, самой низкой на одной из четырех площадок. Речь идет о средней таможенной стоимости импортного газа за прошлый месяц по данным Минэкономразвития, средневзвешенной цене на украинской энергетической бирже, цене для коммерческих потребителей Нафтогаза за прошлый месяц и средней арифметической цене продажи и поставки природного газа для коммерческих потребителей. Это привело к временному снижению стоимости газа для населения летом", - отмечает эксперт.

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Она добавляет, что по такому механизму в отопительный сезон, когда вырастет потребление газа, цена будет около 10 тыс. грн за тысячу "кубов". После 1 января 2020 года украинцы получат "рыночную" стоимость газа на уровне цены для коммерческих предприятий - 12-15 тыс. грн.

"Это прямое нарушение закона "О ценах и ценообразовании". Ведь государственно регулируемая цена устанавливается на основании покрытия себестоимости и экономически обоснованного процента прибыли. Себестоимость газа украинской добычи составляет 1700 гривен за тысячу кубометров без учета налогов. Если бы правительство установило прибыль на уровне 30, а не 300%, то украинцы уже сейчас платили бы 4-4,5 тысячи гривен со всеми налогами", - отмечает Мария Яковлева.

С 2014-го в каждый отопительный сезон Украина входила с запасами в хранилищах минимум 12-15 млрд куб. м газа. Последние два года на конец отопительного сезона оставалось минимум 7-9 млрд "кубов".

"В Нафтогазе утверждают, что к началу будущего отопительного сезона надо накопить 20 миллиардов кубометров газа. Почему именно столько? Экономика не растет, потребление газа не увеличивается. Зачем иметь такие остатки в подземных хранилищах? Чтобы закупить дополнительные объемы газа, государство вынуждено будет брать кредиты. Проценты по ним заплатят люди, когда зимой получат счета за коммунальные услуги", - резюмирует эксперт.

В Украине газ для населения начал дешеветь с мая. Цена снизилась с 8,55 до 8,24 грн за куб. м. В июне цену на газ снизили на 8%, в июле - на 13%. В августе Нафтогаз пообещал снизить стоимость голубого топлива еще на 7,2-7,5%. Будет продавать газ по 4,6-5,2 грн за куб, без учета налогов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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