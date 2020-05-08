Эксперт объяснил, почему украинский картофель дороже зарубежного

Цена на молодой картофель отечественного производителя стартует от 40 грн/кг pixabay.com

Украинскую молодую картошку на рынке продают дороже, чем зарубежную. Цена на молодой картофель отечественного производителя стартует от 40 грн/кг, тогда как молодой картофель из Египта можно купить от 19 грн/кг. Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит Gazeta.ua, что такая цена закономерна.

"Украинские фермеры выращивают молодой картофель в очень малых объемах. 95% картофеля, который мы видим на рынке, это тот, что выращивается для собственного потребления, и избыток продается на рынке. Ценообразование здесь складывается не по тому, сколько потратили", - объясняет эксперт.

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Картошку, которую выращивают в промышленных масштабах чаще берут на переработку, поэтому ее цена ниже за счет больших объемов. Египетский и белорусский картофель дешевле украинского, потому что его выращивают промышленно.

"Украинские производители, которые начали выращивать картофель промышленно, еще имеют кредиты за технику и другое оборудование, а кредиты у нас под 22%. Соответственно цена высокая. Сейчас трудно спрогнозировать, какая будет цена украинского картофеля осенью. Если мы начнем завозить картошку, как делали в прошлом году, то цена будет достаточно низкая. Если другие страны перекроют границы - будет высокой. Последние 3 года украинцы стали выращивать меньше картофеля", - говорит Дорошенко.

С начала мая правительство разрешило открывать продовольственные рынки. Должны соблюдать ограничения: продавцам и покупателям надо мерить температуру, территория - дезинфицироваться, на входах стоять антисептики. Необходимо ходить в масках. Торговцы должны сидеть за защитными экранами и на расстоянии в 3 м друг от друга. На каждые 10 кв. м должно быть не более одного покупателя.