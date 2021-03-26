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пятница, 26 марта 2021 21:10

Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине

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Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Посчитать прожиточный минимум на уровне отдельного человека или независимой экспертной организации невозможно. Фото: pixabay

Нынешний прожиточный минимум абсолютно не соответствует реальному. Это существенная проблема. Чиновники осознают, что если отобразить его в реальном виде, не хватит бюджетных средств на зарплаты и социальные пособия, которые должны гарантировать прожиточный минимум, рассказал Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

По его словам, нужно, чтобы на уровне правительства разработали программу, где речь пойдет о постепенном повышении прожиточного минимума до реального уровня.

"Даже если мы не имеем возможности его профинансировать, важно знать размер. Это даст представление о реальной экономической ситуации. Тогда можно будет работать над тем, чтобы группы населения, которые оказываются ниже прожиточного минимума, получили соответствующий уровень доходов. Это комплексная вещь, она не решается одним документом, где записали, что повышают прожиточный минимум. Это совокупность мероприятий, которые нужно выполнять в различных сферах. Планы поднимать прожиточный минимум до 2024 года - это ни о чем без представления реальной картины", - убежден эксперт.

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Он объясняет, что прожиточный минимум нужно считать на уровне домохозяйства, а не отдельного человека.

"Например, есть семья. Ее совокупный доход - ниже прожиточного минимума. Возможно, не за один год, но нужно начать увеличивать налоговую социальную льготу. Государство не имеет права облагать заработок так, что человек оказывается в ситуации с доходом ниже прожиточного минимума. Это касается не отдельного человека, а именно семьи. Потому что, например, обложили налогом конкретного человека, а у него есть дети. У всех вместе прожиточный минимум получается ниже, чем должен быть", - говорит Кушнирук.

По его мнению, нужно правильно выстроить систему жилищно-коммунальных услуг.

"Ввести абонплату на все виды услуг, то есть чтобы выплаты ежемесячно были одинаковыми. Тогда не будет возникать зимних пиков, когда тарифы за счет тепла растут", - убежден экономист.

Он добавляет, что нужно отрезать прожиточный минимум от всех законодательных норм, которые не касаются социальной сферы. А прожиточный минимум - это только социальный показатель и с ним должны работать только в контексте социальной функции государства.

Борис Кушнирук говорит, что посчитать прожиточный минимум на уровне отдельного человека или независимой экспертной организации невозможно. Не его мнению, вряд ли он составляет менее 6 тыс. грн.

"Этот показатель должен определить Госстат совместно с Министерством социальной политики. Они выбирают перечень групп товаров, который давал бы представление о настоящем прожиточный минимум - потребительской корзине. Нужно учитывать, что меняется структура экономики, сферы услуг. Например, раньше люди пользовались домашними телефонами, сейчас они исчезают. Появляются мобильные. Мы должны включить в потребительскую корзину виды услуг, которых раньше не было", - добавляет эксперт.

Он говорит, что когда в Минсоцполитики посчитают реальный размер прожиточного минимума, тогда будут думать с помощью какого инструментария его повышать - бюджета, регулирования налогов или системы начисления тарифов

"Нынешнее повышение прожиточного минимум планируют провести в режиме "сколько можем, настолько и увеличиваем". Это не подход. У нас есть куча реестров социальных выплат. Я считаю, что должен быть единый национальный реестр получателей социальной помощи. Иначе вы не видите реальной целостной картины. Но единый реестр - невыгодный, потому что тогда не будет возможности "тырить" средства", - резюмировал эксперт.

В 2022-м году в Минсоцполитики планируют повысить прожиточный минимум на 14%, в 2023-м - на 15%, в 2024-м году - на 25%.

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