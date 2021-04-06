Экономика Украины будет расти медленнее всех в мире - прогноз МВФ

По прогнозам Фонда, в 2021 году в других странах мира ВВП должен вырасти в среднем на 6%. Фото: pixabay

В 2021 году валовой внутренний продукт Украины вырастет на 4%.

Экономика Украины лишь частично восстановится после прошлогоднего падения на 4,2%, передает данные экономического обзора МВФ за апрель "РБК-Украина".

По прогнозам Фонда, в 2021-м в других странах мира ВВП должен вырасти в среднем на 6%. Экономика Украины будет восстанавливаться медленнее.

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Кроме того, в прошлом году падение ВВП Украины было на 3,3% глубже, чем сокращение мирового показателя.

МВФ также ожидает, что в 2022 году экономика Украины вырастет на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру. Для других стран МВФ прогнозирует показатель 4,2%.

Валовой внутренний продукт Украины в этом году вырастет на 3,8%, вместо ранее прогнозируемых 3%. Такие данные обнародовал Всемирный банк в мартовском экономическом обзоре.