Экономическая ситуация в Украине требует внедрения передового опыта европейских стран по локализации производства – эксперт

Локализация при госзакупках является современным стимулированием экономии - Фесенко. Фото: argumentua.com

Экономическая ситуация в Украине требует внедрения передового опыта европейских стран по стимулированию и локализации производства.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя интервью министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра агентству Интерфакс-Украина.

"Брюно Ле Мэр с полным пониманием воспринял просьбу президента Владимира Зеленского, чтобы французские компании, участвующие в украинских государственных контрактах, разместили значительную часть производства в нашей стране.

Локализация при госзакупках – абсолютно нормальная европейская практика. Она не имеет ничего общего с примитивным протекционизмом. Это современное стимулирование экономии, направленное на создание высокотехнологичных рабочих мест в Украине.

Общеизвестно, что это один из приоритетов украинского президента. И характерно, что министр экономики и финансов Франции назвал инициативу Зеленского "вполне законным требованием", - отметил политолог.

Ранее в интервью Интерфакс-Украина министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что при выполнении контракта на поставку электровозов компания Alstom готова локализовать в Украине до 35% производства и обслуживания.