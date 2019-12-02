ЕБА приветствует позицию Зеленского по "зеленому" тарифу

Ассоциация выступает против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа. Фото: intradoceurope.com

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) приветствует намерение президента Владимира Зеленского не допустить ретроспективных изменений "зеленого" тарифа.

Об этом говорится в сообщении на странице ЕБА в Facebook.

"ЕБА приветствует позицию президента относительно недопущения необдуманных шагов ретроспективных изменений регулирования поддержки производителей электроэнергии из альтернативных источников энергии. Надеемся, государство и в дальнейшем будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и будет способствовать дальнейшему развитию альтернативной энергетики Украины", - отмечается в сообщении.

В Ассоциации подчеркнули, что они последовательно выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого" тарифа.

Как известно, Зеленский 27 ноября на украинско-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует делать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине. Американская торговая палата ранее подчеркнула, что украинская власть должна найти взаимоприемлемое решение для решения проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить всем участникам рынка и инвесторам равные условия.