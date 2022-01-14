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пятница, 14 января 2022 17:08

Две компании потеряли участки янтаря площадью в 3 тысячи гектаров

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Государственная служба геологии и недр не продлила ООО "Звезда Ровенщины" и ООО "Георесерчинг" спецразрешения на разработку двух месторождений янтаря в Ровенской области.

 

Об этом пишет Nadra.Info со ссылкой на приказы от 24 июня 2020 года.

Соответствующие приказы 31 декабря 2021 подписал председатель Госгеонадра Роман Опимах.

Речь идет о спецразрешении на участок "Выры" площадью 1614 гектаров в Сарненском районе Ровенской области, которое в июне 2020 года получило "Звезда Ровенщины".

Также в июне 2020 года Госгеонадра выдало спецразрешение "Георесерчинг" на участок "Чудель", в Сарненском районе площадью 1806 гектаров.

Оба спецразрешения выдали без проведения соответствующих аукционов. В 2016 году эти фирмы подали в Госгеонедра документы на получение доступа к янтарным месторождениям без конкурсов. Фирмы указали, что имеют право на спецразрешения как владельцы целостно-имущественных комплексов. Однако Госгеонадра вернули им заявления, компании также не получили необходимое согласование Ровенского облсовета.

После возвращения им заявлений "Звезда Ровенщины" и "Георесерчинг" подали судебные иски, которые объединили в одно дело. Акцентировали в иске компании на том, что Госгеонадра не отказало им в выдаче, а вообще не рассмотрело их заявления. В итоге суды обязали не только повторно рассмотреть представленные документы, но и выдать спецдовольности.

В июне 2020 года Госгеонадра выполнила судебное решение и выдала спецразрешения на геологическое изучение недр и опытно-промышленную разработку до 31 декабря прошлого года. В последний день действия разрешений руководитель Госгеонадра отказал в продлении их сроков.

Причиной отказа Опимах назвал недостоверные данные в представленных документах в соответствии с правительственным Постановлением №615, регулирующим условия выдачи спецразрешений.

Мажоритарными владельцами "Звезда Риваненщины" и "Георесерчинга" являются киевляне Андрей Чуба и Владимир Николаев.

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Дата
14
января

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