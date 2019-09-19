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пятница, 20 сентября 2019 07:10

Доллар продолжает дешеветь

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Доллар продолжает дешеветь
Доллар подешевел на 5 коп. Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины на 20 сентября установил курс доллара на уровне 24,61 грн. Это на 5 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 2 коп. Стоит 27,24 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают и продают по 24,60 грн.

За евро предлагают 27,07 грн. Продают по 27,15 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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