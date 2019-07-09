Доллар приближается к 25 грн

Доллар подешевел на 12 коп. Фото: ТСН

Национальный банк Украины на 10 июля установил курс доллара на уровне 25,48 грн. Это на 12 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 15 коп. Стоит 28,56 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,75 грн, продают по 26,16 грн.

За евро предлагают 28,80 грн. Продают по 28,94 грн.

Российский рубль скупают по 39 коп. Продают по 40 коп.

Последний раз доллар столько стоил в августе 2017 года. До отметки ниже 26 грн/долл. курс валют опустился 5 июля. Тогда Нацбанк установил официальный курс на уровне 25,87 грн/долл.