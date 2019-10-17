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пятница, 18 октября 2019 07:10

Доллар остановился на новой отметке

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Доллар остановился на новой отметке
Доллар подешевел на 10 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 18 октября установил курс доллара на уровне 24,73 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 10 коп. Стоит 27,48 грн.

Курс российского рубля - 38 коп.

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В обменниках доллар покупают по 25,05 грн. Продают по 24,99 грн.

За евро предлагают 27,38 грн. Продают по 27,53 грн.

Российский рубль скупают по 37 коп. Продают по 38 коп.

В бюджете-2019 доллар к концу года заложили на уровне 29,4 грн. В то же время в проекте бюджета на 2020 год говорится о курсе на уровне 28,2 грн/долл.

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Дата
18
октября

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