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вторник, 02 февраля 2021 10:29

Для 13 облгазов снизили тариф на доставку: перечень и цены

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С 1 февраля снизили тариф на распределение газа для 13 облгазов. Больше всего он упал для тех, у кого были самые высокие цены в январе.

Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщают в консультационном центре "ГазПравда".

Новые тарифы утвердили для облгазов: "Гадячгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Лубныгаз", "Мелитопольгаз", "Николаевгаз", "Полтавагаз", "Тернопольгаз", "Тысменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Черновцыгаз" и "Газовик".

"Наиболее существенно тариф снизили для операторов ГРМ "Газовик" - 29,8 процента, "Лубныгаз" - 26,9 процента, "Тысменицагаз" - 24,5 процента, "Черновцыгаз" - 22,6 процента. Именно в этих облгазов действовали высокие тарифы в январе 2021 года - от 2,76 до 3,06 гривны с НДС за доставку 1 кубометра в месяц", - говорится в сообщении.

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Согласно решению регулятора, максимальный тариф на услуги распределения природного газа составит 1,79 грн за 1 кубометр в месяц, если считать без НДС. Вместе с НДС максимальная цена деления кубометра газа в месяц составит 2,15 грн.

Автор: ГазПравда
  Больше всего тариф упал для тех, у кого были самые высокие цены в январе
Больше всего тариф упал для тех, у кого были самые высокие цены в январе

Газоснабжающие компании весной должны представить летние продукты, чтобы потребители могли планировать бюджет.

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Дата
02
февраля

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