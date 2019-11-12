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вторник, 12 ноября 2019 17:33

Директор "Укрспирта" Блескун обратился к провоохранителям

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Директор &quot;Укрспирта&quot; Блескун обратился к провоохранителям
И.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун настаивает на демонополизации рынка спирта. Фото: Новости Ровно

Предприятия Концерна и ГП "Укрспирт" требуют инвестиций для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции, декриминализации и увеличения объемов производства.

Об этом заявил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун.

"Нынешняя монопольная позиция государства на спиртном рынке разрушает отрасль, тормозит развитие, препятствует привлечению новых технологий, а также способствует масштабной коррупции и активной деятельности криминалитета", - сообщается на сайте ГП "Укрспирт" со ссылкой на и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна.

Государственное предприятие "Укрспирт" призывает правоохранительные органы консолидировать усилия в борьбе с контрафактной спиртовой продукцией и коррупцией в отрасли в целом. Новое руководство ГП "Укрспирт" готово активно способствовать в оперативных мероприятиях и разработке законодательных инициатив, сообщается на сайте ГП "Укрспирт".

"Демонополизация спиртовой отрасли, озвученная министром экономического развития Тимофеем Миловановым, – это единственная действенная и перспективная стратегия для отрасли. "Укрспирту" необходимы стратегические инвесторы, которые принесут капитал и новые технологии. Это будет возможным лишь в случае демонополизации государственных предприятий и создания конкурентной среды в отрасли. Какое бы сопротивление не оказывали оппоненты этой стратегии, как бы не запугивали, рынок все же будет открыт для новых инвестиций", - заявил Блескун.

По его словам, сегодня очень легко распознать коррупционера: каждый, кто орет, что "всю отрасль порежут на металлолом, а работников предприятий выбросят на улицу", и является тем коррупционером, который боится потерять свою криминальную прибыль.

"В результате демонополизации, в отрасль придут стратегические инвесторы, которые реконструируют морально устаревшие и отработанные основные средства производства. Будут созданы новые рабочие места, а государственная казна получит налоги от акцизных сборов", – сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт".

"Укрспирт"
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