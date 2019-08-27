Депозиты становятся невыгодными: подробности

Банки снизили ставки по депозитам для всех валют. Фото: Depositphotos

За последнюю неделю украинские банки снизили доходность депозитов во всех валютах.

До 9,83% упали ставки по гривневым вкладам сроком более месяца. Подешевели на 0,58 п п депозиты на период от 6 до 12 месяцев - до 14,11% годовых, передает Liga.net.

Упали ставки для бессрочных сбережений в гривне. Их предлагают под 7,82% годовых. Депозиты от 3 до 6 месяцев стали менее прибыльными на 0,17 п п - до 13,91% годовых.

В то же время депозиты сроком от полугода до года добавили 0,84 п п - до 14,71% годовых.

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Долларовые сбережения от полугода до года подешевели до 2,31% годовых. Ставки по бессрочным вкладам в долларах упали до 0,59% годовых. Депозиты от месяца до трех подешевели до 1,16% годовых.

В то же время выросла доходность депозитов в долларах на срок от 3 до 6 месяцев. Их банки предлагают под 2,92% годовых. Вклады на более года подорожали на 0,03 п п - до 2,90% годовых.

Вклады в евро от полугода до года подешевели до 1,63% годовых. Сроком более года - до 2,09% годовых. Депозиты от месяца до трех предлагают под 1,09% годовых.

С января по июль 2019-го платежеспособные банки Украины получили 36,7 млрд грн чистой прибыли. В аналогичный период прошлого года прибыль составила 9,8 млрд грн. То есть банки увеличили доход в 3,7 раза, сообщили в пресс-службе НБУ.