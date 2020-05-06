Деньги на детей: предприниматели могут оформить финансовую помощь на время карантина

С сегодняшнего дня в Украине заработала программа поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить деньги на детей до 10 лет.

"Это поддержка в условиях карантина. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения и относятся до 1-й или 2-й группы плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка в возрасте до 10 лет", - заявила министр соцполитики Марина Лазебная на заседании правительства.

Автор: finance.ua Деньги на детей предприниматели будут получать в течение карантина и еще одного месяца после отмены ограничений.

Пособие на ребенка может получить ФЛП, которое не имеет долгов по уплате единого социального взноса в течение года.

Предпринимателям с ребенком до 6 лет будут выплачивать 1779 грн. Те, кто имеет ребенка в возрасте 6-10 лет, получат 2218 грн.

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Оформить помощь можно на портале "Дія" в разделе "Пенсии, льготы и помощь", на сайте Минсоцполитики в разделе "е-сервисы".

Для этого нужно написать заявление, отсканировать свидетельство о рождении ребенка, копию справки об уплате взносов.

Деньги предприниматели будут получать в течение карантина и еще одного месяца после отмены ограничений.

Всемирный банк выделил Украине $50 млн для поддержки населения в период пандемии коронавируса. Деньги Украина получит в мае 2020-го. Их направят на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также повысят субсидии. Последние выплатят людям, которые потеряли работу из-за карантина.