Дело ПриватБанка будет тестом для Зеленского - Financial Times

В Financial Times считают, что действия Зеленского покажут его отношения с Коломойским. Фото: "Цензор"

Дело ПриватБанка назвали решающим для президента Владимира Зеленского.

"Поддержит ли печально известная украинская судебная система олигарха, который является сторонником нового лидера государства? Или, наоборот, Зеленский предпримет шаги к защите национализации в интересах финансовой стабильности, или даже даст украинской власти полномочия и независимость привлекать бывших владельцев банка к ответственности?" - пишет Financial Times.

Газета напомнила, что месяц назад Зеленский обещал защищать исключительно интересы государства в этом деле. Денационализация банка может привести к потере кредита МВФ.

"Это лакмусовый тест для Украины", - говорит Алексей Гончарук, помощник Зеленского.

Сейчас ФБР расследует дело о возможном отмывании денег Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым через ПриватБанк.

В Financial Times считают, что ситуация становится более благоприятной для Коломойского. Олигарх вернулся в Украину. Суд Киевщины приказал прекратить деятельность авиалинии-лоукостера SkyUp, которая была прямым конкурентом "Международным авиалиниям Украины", которые контролирует Коломойский.

Суд отстранил заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову, которая помогала управлять национализацией ПриватБанка.

Коломойский отрицает причастность к этим делам.

"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию.

Неизвестно, как будет вести себя Зеленский после выборов в ВР. Александр Данилюк, который присматривал за национализацией ПриватБанка, когда был министром финансов, является одним из кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.

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Источники близкие к президенту считают, что Зеленский хочет отстранить олигархов от власти.

"Он понимает, что люди с такими ценностями не должны находиться у власти, зарабатывая на стране", - сказал один из них.

Однако сам Коломойский не собирается покидать страну, добавляет Financial Times.

Украина обязана компенсировать $12,5 млн компании JKX Oil & Gas. Такое постановление принял Киевский апелляционный суд. Треть акций этой компании принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам.