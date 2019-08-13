Данилюк объяснил, чем Украина может заменить транзит российского газа

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019 года. Фото: censor.net.ua

В Украины есть план "Б", если транзит российского газа в Европу украинской ГТС в 2020-м не продлят.

"Переговорной группы о продлении транзита российского газа через территорию Украины создадут после формирования нового Кабинета министров. Но было бы безответственно не иметь плана "Б" на случай неудачи", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, пишет BBC Україна.

Он не исключает продолжения транзитного контракта между Нафтогазом и Газпромом.

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Украина ежегодно получает $3 млрд от транзита газа.

"Конечно, мы выживем без транзита. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны", - подытожил Данилюк.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередные газовые переговоры запланировали провести 16 сентября с участием Украины, России и ЕС. До этого их ждали сразу после президентских выборов в Украине. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел в Берлине 17 июля 2018-го. Украинскую делегацию представлял министр иностранных дел Павел Климкин. Российскую - министр энергетики Александр Новак. Вторая встреча России, Украины и ЕС состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.