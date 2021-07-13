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Что представляет собой сервис BankID: специфика и преимущества использования (PR)

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Удаленное пользование различными услугами становится все более востребованным среди потребителей во всем мире, в том числе и в Украине. В то же время, чтобы получить какую-либо услугу в государственном или финансовом учреждении, клиент должен пройти идентификацию. Такая задача теперь легко решается посредством сервиса BankID.

BankID и регулирующие органы

Ввиду стремительного развития технологий, граждане Украины теперь могут отправлять запрос на получение различных государственных услуг или кредита удаленно, не покидая пределов своего дома. Впервые сервис BankID был запущен в 2018 году под руководством Национального банка Украины. Его целью стало обеспечение идентификации личности клиента через интернет – максимально быстро и безопасно.

Через сервис BankID банки Украины, участвующие в системе, получают от клиентов их персональные данные, которые при необходимости используются государственные или финансовыми компании для подтверждения личности клиента. Так к примеру, вы можете заказать какой-либо документ или направить заявку на кредит в компании "Качай Гроші". Вся информация закодирована и не попадает к сторонним лицам.

 

Как работает технология BankID?

При проверке идентичности клиента при помощи BankID используется следующий алгоритм действий:

1. Когда клиент оформляет банковскую карту в любом банке Украины, он проходит проверку. Для этого он предоставляет в банк оригиналы паспорта и ИНН.
2. В случае повторного обращения за услугами в государственные/коммерческие организации идентификация клиента возможна уже через сервис BankID.
3. Соответствующий запрос направляется организацией, предоставляющей определенные услуги, в банк, который был указан клиентом. В ответ оттуда поступает закодированная информация с персональными данными клиента, которые нужны, чтобы пройти верификацию.
4. После того, как получается утвердительный ответ, организация принимает решение, продолжать или нет общение с клиентом. Теперь его личность идентифицирована.

Как правило, вся процедура длится не более одной минуты.

 

BankID: новые технологии и новые возможности

Сегодня участниками системы BankID являются около 100 украинских компании. Их полный список представлен на сайте Национального Банка Украины. Сюда включены как государственные, так и коммерческие компании – к примеру, можно воспользоваться услугами Министерства экономического развития и торговли Украины, некоторых оператором мобильной связи, кредитными услугами финансовой компании "Качай Гроші". К тому же, технология активно имплементируется и другими компаниями, что приводит к расширению этого списка. А Нацбанк следит, чтобы организации, которые подключаются к сервису удаленной верификации клиентов, были надежными и не использовали их личные данные в неправомерных целях.

Как пользоваться технологией BankID?

Для того, чтобы воспользоваться сервисом быстрой верификации, гражданин Украины должен иметь в наличии смартфон или любое другое устройство с выходом в Интернет и счет, открытый в одном из украинских банков-участников системы.

Для прохождения идентификации на сайте нажимается кнопка "BankID", после чего выбирается банк, в котором обслуживается клиент. Далее пользователь переходит на форму авторизации или мобильное приложение, указывает логин, пароль или СМС-код. Так банк получает доступ к данным клиента:

• Фамилии, имени, отчеству;
• ИНН;
• Паспортным данным: типу, серии и номеру документа, идентифицирующего личность клиента, месту и дате выдачи;
• Дате рождения клиента;
• Контактной информации – номеру телефона и адресу электронной почты;
• Адресу регистрации и проживания;
• Социальному статусу.

Также через сервис BankID организация, предоставляющая услуги, может узнать о наличии связи у идентифицируемой личности с терроризмом или же если у клиента есть другие проблемы с законом и на него наложены штрафы или санкции.

Главной целью внедрения технологии BankID является упрощение и обеспечение безопасности обмена данными между финансовыми и коммерческими организациями, когда необходимо идентифицировать личность клиента.

С другой стороны, гражданам Украины открылся новый горизонт возможностей: теперь можно быстро и доступно воспользоваться различными государственными и финансовыми услугами, не покидая пределов своего жилища. В частности, сервис удобен пользователям кредитных продуктов, так как клиенты финансовых учреждений больше не обязаны подтверждать свою платежеспособность. Запрос данных производится через BankID, а клиенту остается лишь дальше распоряжаться с денежными средствами.

Услуги предоставляет ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЧАЙ ГРОШИ" (код ЕГРПОУ 41697872, свидетельство о регистрации финансового учреждения ФК № 999 от 15.03.2018 г., выданное Нацкомфинпослуг; свидетельство о регистрации Финансового учреждения №13 от 28.12.2020 г., выданное Национальным банком Украины). Лицензия на предоставление средств взаем, в том числе и на условиях финансового кредита, выданная Национальной комиссией, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере рынков финансовых услуг от 11.04.2018 г.).

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