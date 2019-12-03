Что больше всего подорожало с начала года

До конца года потребительская инфляция составит 7-7,3%. Фото: Depositphotos

В Украине социальный продуктовая корзина в январе-октябре подорожала на 5,9%, посчитала Ассоциация поставщиков торговых сетей. По данным государственной статистики, цены выросли на 4,7%.

"С начала года больше всего подорожали картофель, яблоки и гречка. Первый добавил 90,2% к цене. Яблоки выросли на 73,3%. Гречка - на 70%", - написал в Facebook директор ассоциации Алексей Дорошенко.

Ржаной хлеб подорожал на 14,7%, пшеничный из муки первого сорта - на 14,5%. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоит на 9,2% дороже, чем был в начале 2019-го. Батон вырос в цене на 8,3%.

Среди молочных продуктов сливочное масло подорожало больше всего - 9,4%. Сметана добавила 9,2%, молоко - 7,5%.

Куриная тушка подорожала на 10,2%, мороженая рыба - на 10%. На 6,2% выросла в цене свинина, на 3,8% - говядина.

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"Капуста, морковь, свекла, лук подешевели. Капуста в цене упала на 18,8%. Свекла снизилась на 16,7%, морковь - на 30%, лук - 43,2%", - объясняет Дорошенко.

Среди круп, кроме гречки, подорожало пшено - на 17,8%. Сахар стал дороже на 7,3%. Макароны добавили 4,9%.

"По прогнозам Ассоциации инфляция на потребительском рынке в 2019 году составит 7-7,3%", - подытожил Дорошенко.

В этом году только 75% украинцев делали консервацию, закупали овощи на зиму. В прошлом году таких было 80%. Самые популярные запасы - консервация и соленья. Закрывали также варенье и соки. Овощи в погреб заложили 49% людей. Еще 48% замораживали их.