Члены НКРЭКУ назначили себе премий на 2,2 млн грн

НАПК составил админпротокол на членов НКРЭКУ. Фото: pixabay

Председатели и члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, назначили себе в 2020 году премии почти на 2,2 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Высокопоставленные чиновники сами проголосовали за назначение себе же премий на 2,2 млн грн за 2020 год. Также они решили игнорировать очевидный конфликт интересов и не проинформировали об этом Нацагентство по предотвращению коррупции.

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Учтя материалы Госбюро расследований, НАПК составили админпротоколы на работников Нацкомиссии за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Протоколы отправили на рассмотрение в суд.

Наблюдательный совет Нафтогаза авансом определил премии по итогам года четырем членам правления - Отто Ватерландеру, Петеру ван дрели, Сергей Перелома, Ярославу Теклюк. По завершению 2021-го должны на четырех получить 126 млн грн. Директор по коммуникациям Нафтогаза Максим Белявский заявил, что таких выплат не предусматривали в нынешнем финплане.