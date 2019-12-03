"Черная пятница": сколько денег украинцы оставили в магазинах

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 18396
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5607
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 369
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 3025
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1242
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1152
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1251
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1053
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1098
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11457
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Украинское предприятие производит продукцию для российского ВПК - "Схемы"
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1413
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5607
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 945
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6750
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 621
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 17:35

"Черная пятница": сколько денег украинцы оставили в магазинах

  Комментировать

За время распродаж "черной пятницы" клиенты Приватбанка приобрели товаров на 1,3 млрд грн. Оплатили 4,5 млн различных покупок.

Расходы в день распродаж были в 10 раз больше, чем обычно. Кроме того, украинцы на распродажах оставили на 37% больше денег, чем в прошлом году, пишет ubr.ua.

Кроме того, в этом году активно покупали товары в рассрочку. В сутки клиенты Приватбанка приобрели товаров на 148 млн грн. Это 29,4% больше прошлогоднего показателя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черная пятница и скидки на все: соцсети взорвали шутками и смешными фотожабами

Украинцы, которые пользуются услугами monobank, также особый интерес в "черную пятницу" проявили к рассрочкам. Купили товаров на 66,6 млн грн.

Автор: ubr.ua
  Больше всего денег украинцы потратили на еду.
Больше всего денег украинцы потратили на еду.

По последнюю неделю ноября клиенты monobank больше всего потратили на продукты, бытовую технику и электронику.

29 ноября прошли распродажи "черной пятницы". В Украине их проводят с 2013-го. В прошлом году наибольший интерес к распродажам был в Одессе, Ужгороде и Мариуполе. Со скидками товары в интернете преимущественно покупали в Кропивницкому и Николаеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Черная пятница": сколько денег украинцы оставили в магазинах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Пациент прожил 18 дней: провели первую трансплантацию сердца в мире

5-летний мальчик умер от выстрела в голову

Вынесли приговор украинскому командиру

От взрыва на заводе погибли 2 тыс. человек

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 99174
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10872
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 9090
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
Гороскоп на 2-8 декабря: впечатляющий прогноз астролога на первую неделю зимы
 Просмотров: 8883
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
Хайди Клум сфотографировалась голой на отдыхе
4
 Просмотров: 8343
Экономика
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
Зеленский анонсирует доступные кредиты для бизнеса
 1 Просмотров: 243
Приватизацию ГП "Укрспирт" продавливают производители водки - эксперт
Приватизацию ГП "Укрспирт" продавливают производители водки - эксперт Просмотров: 81
"Я сдержал слово перед президентом". Верланов заявил, что поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных
"Я сдержал слово перед президентом". Верланов заявил, что поступления от "алкогольного" акциза составили 100% от запланированных Просмотров: 288
В декабре автогаз продолжил дорожать
В декабре автогаз продолжил дорожать Просмотров: 81
В Украине заработает интернет-магазин Ikea: подробности
В Украине заработает интернет-магазин Ikea: подробности Просмотров: 459
Больше всего комментируют
6
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
5
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
3
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
3
Жители Донбасса готовятся "порвать экономику Украины"
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Голосов: 22522
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua