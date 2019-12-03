"Черная пятница": сколько денег украинцы оставили в магазинах

За время распродаж "черной пятницы" клиенты Приватбанка приобрели товаров на 1,3 млрд грн. Оплатили 4,5 млн различных покупок.

Расходы в день распродаж были в 10 раз больше, чем обычно. Кроме того, украинцы на распродажах оставили на 37% больше денег, чем в прошлом году, пишет ubr.ua.

Кроме того, в этом году активно покупали товары в рассрочку. В сутки клиенты Приватбанка приобрели товаров на 148 млн грн. Это 29,4% больше прошлогоднего показателя.

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Украинцы, которые пользуются услугами monobank, также особый интерес в "черную пятницу" проявили к рассрочкам. Купили товаров на 66,6 млн грн.

Автор: ubr.ua Больше всего денег украинцы потратили на еду.

По последнюю неделю ноября клиенты monobank больше всего потратили на продукты, бытовую технику и электронику.

29 ноября прошли распродажи "черной пятницы". В Украине их проводят с 2013-го. В прошлом году наибольший интерес к распродажам был в Одессе, Ужгороде и Мариуполе. Со скидками товары в интернете преимущественно покупали в Кропивницкому и Николаеве.