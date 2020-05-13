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среда, 13 мая 2020 21:10

Цены низкими будут недолго: украинцев предупредили о подорожании салатных овощей

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Цены низкими будут недолго: украинцев предупредили о подорожании салатных овощей
Ранняя капуста стоит 8 грн/кг. Брокколи - 80 грн/кг. Салат можно приобрести по 9 грн/кг. Фото: pixabay.com

На оптовых рынках огурцы продают по 32 грн/кг. Помидоры стоят 35 грн/кг.

Цены держатся на высоком уровне. Ведь из-за последних похолодании урожайность в теплицах низкая, пишет "Шувар-Інфо".

Перец в опте стоит 65-70 грн/кг. Кабачки можно купить по 25 грн/кг. Редиску продают по 12 грн за пучок.

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Ранняя капуста стоит 8 грн/кг. Брокколи - 80 грн/кг. Салат можно приобрести по 9 грн/кг. Зеленый лук - 40 грн/кг.

С началом ослабления карантина цены немного выросли. Овощи могут подорожать, когда полноценно заработают рестораны.

За последнюю неделю в Украине репчатый лук подорожал на 8%. Цена выросла из-за дефицита продукции. Местные производители продают лук по 12-13 грн/кг, а трейдеры готовы продавать репчатый лук производства Польши и Нидерландов не дешевле 13 грн/кг.

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