Цены на золото упали до 8-месячного минимума

За три недели драгоценный металл потерял 2,3% в стоимости. Фото: pixabay

Цена унции золота достигла самого низкого показателя с июня 2020-го года - $1690.

За 3 недели драгоценный металл потерял 2,3% стоимости, пишет Liga.net.

"Падение цены связано с ростом убеждений инвесторов в скором финале пандемии и восстановлении роста крупнейших экономик", - считают в Bloomberg.

Там объясняют, что такое снижение стоимости характерно для всего рынка металлов.

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В Bloomberg говорят, что основным приоритетом инвесторов являются американские государственные облигации. Доходность по 10-летним бондам выросла на 1,5%.

Ранее цены на золото и серебро снижались на фоне новостей о вакцине от Covid-19.