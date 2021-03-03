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среда, 03 марта 2021 15:51

Цены на бензин и дизель продолжают расти

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Цены на бензин и дизель продолжают расти
На станциях BVS бензины подорожали на 30 коп./л. Фото: pixabay.com

Сети АЗС 3 марта повысили цены на бензин и дизель на 10-50 коп. за 1 л.

Так, SOCAR подняла стоимость всех видов топлива на 50 коп. на 1 л: А-92 теперь стоит 29,98 грн/л, А-95 - 30,98 грн/л, дизтопливо - 29,98 грн/л, сообщает enkorr.

В полтавской сети "Автотранс" цены повысились на 40 коп. за 1 л: стоимость А-92 достигла 27,58 грн, А-95 - 28,58 грн, дизеля - 27,08 грн.

"На станциях BVS бензины подорожали на 30 копеек за литр, дизельное топливо - на 20 копеек, Chipo подняла цены на 24-32 копейки", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем Motto подняла цены на бензины в Черкасской области на 50 коп./л, а на дизтопливо в Днепропетровской области - на 20 коп/л.

Несмотря на устойчивый тренд на подорожание топлива, дизельное топливо на станциях "БРСМ-Нафта" в Днепропетровской области потеряло в цене 50 коп., остановившись на отметке 24,29 грн/л.

Бензин в Украине может подорожать еще больше. По данным аналитиков, закупочная цена на бензин выросла на 1,77 грн/л больше, чем в розницу. Для дизеля потенциал составляет 1,57 грн/л.

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