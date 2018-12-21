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пятница, 21 декабря 2018 17:40

Цену на услуги транспортировки газа снизили вдвое: что изменится

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Цену на услуги транспортировки газа снизили вдвое: что изменится
Средняя цена на газ по контрактам на январь 2019 года составляет 10 306 грн за тысячу кубометров. В эту стоимость входит цена за транспортировку и вход в систему. По новому тарифу такое же количество голубого топлива может продаваться по 10 142 грн. Фото: НКРЭКУ

В Украине цену на услуги транспортировки газа снизили вдвое.

"Указанные тарифы являются составной конечной цены природного газа для наших потребителей, - фактически на $6 уменьшится цена импортируемого голубого топлива на оптовом рынке", - написала в Facebook глава Национального комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко.

Средняя цена на газ по контрактам на январь 2019-го составляет 10 306 грн за тысячу кубометров. В эту стоимость входит цена за транспортировку и вход в систему. По новому тарифу такое же количество голубого топлива может продаваться по 10 142 грн.

"Украинская газотранспортная система закрепит свою конкурентоспособность, как абсолютная и более экономически выгодная альтернатива Северному потоку и другим обходным газопроводам", - говорит Оксана Кривенко.

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Она добавила, что прогнозирует увеличение загруженности газопроводов и газохранилищ, которые задействованы в поставках топлива на украинский рынок.

"Также газодобывающая отрасль получила дополнительный стимул для наращивания объемов производства. Это особенно важно в преддверии 2019-го, когда будут проводиться международные аукционы на привлечение иностранных инвестиций в газодобывающие площади", - объяснила глава НКРЭКУ.

По ее словам, новый тариф покрывает все операционные расходы оператора ГТС и обеспечивает достаточный уровень прибыли для инвестиций.

10-11 декабря НКРЕКП утвердила повышение на 12-24% тарифов на тепло для населения для 26 производителей теплоэнергии (ТКЭ). Пересмотр тарифов на отопление с учетом новой цены на газ был одним из обязательных условий Международного валютного фонда (МВФ).

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