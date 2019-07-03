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среда, 03 июля 2019 12:00

Центрэнерго продал электроэнергию по цене выше рыночной - Украинская энергобиржа

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Центрэнерго продал электроэнергию по цене выше рыночной - Украинская энергобиржа
ПАО "Центрэнерго" продало электроэнергию "внепиковой нагрузки" по средней цене 1069,77 грн/МВт-час. Фото: Новости N

ПАО "Центрэнерго" на состоявшемся 2 июля аукционе продало электроэнергию "внепиковой нагрузки" (потребление ночью) по средней цене 1069,77 грн/МВт-ч (без НДС). Объем продаж - 32,4 тыс МВт-час. Покупателями выступили ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", АО "Запорожский завод ферросплавов", АО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Агро-НВ". Период отпуска и поставки электроэнергии – с 4 по 31 июля 2019 года. Об этом сообщает "Украинская энергетическая биржа", на площадке которой состоялся аукцион.

Стоимость проданной электроэнергии на 11,6% превышает предельную цену ночного потребления для рынка "на сутки вперед", установленной НКРЭКУ – 959 грн/МВт-ч (без НДС). И на 14% превышает цену продажи на рынке "на сутки вперед" для потребления ночью, зафиксированную на торгах 2 июля - 937,74 грн/МВт-ч (без НДС). Указанное превышение может объясняться гарантированным объемом и надежностью поставки электроэнергии.

Напомним, с 1 июля вступил в силу Закон "О рынке электрической энергии", согласно которого начался второй этап реформы энергосектора. Закон направлен на имплементацию директивы Третьего энергопакета ЕС. Реализация предусмотренных Законом "О рынке электрической энергии" реформ предусматривает функционирования рынка электроэнергии Украины на конкурентных началах по европейской модели.

Українські новини
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