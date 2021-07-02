Цена земли ежегодно будет расти. Сказали насколько

Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"Что касается роста стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения. По нашим оценкам, рост будет около 7-10 процентов ежегодно. Украинская земля недооценена, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены. Мы убеждены, что она будет постоянно расти" - сказал Лещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все скупят олигархи": развеяли мифы о рынке земли в Украине

После запуска рынка земли с 1 июля 1 га земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.

Подтолкнуть цены вверх может только спрос со стороны конечных потребителей - агрохолдингов, фермерских объединений.

"С открытием рынка земли сделки по ее выкупу будут стартовать с 1-1,2 тысяч долларов за гектар, а предельные значения установятся на уровне 2,5-3 тысяч долларов. Средний диапазон - более 60-70 процентов сделок - будет держаться в рамках 1,5-1,7 тысяч долларов за гектар ближайшие два года", - рассказал исполнительный директор и совладелец агропромышленного предприятия Agricom Group Петр Мельник.