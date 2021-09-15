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среда, 15 сентября 2021 15:28

Цена на газ в Европе приблизилась к историческому максимуму

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Цена на газ в Европе приблизилась к историческому максимуму
Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков мира. Фото: Reuters

Цена на газ на главном европейском хабе TTF 15 сентября превысила отметку $900 за 1 тыс. куб. м.

Фьючерс на спотовый индекс обновляет рекордные значения уже несколько дней подряд и продолжает рост, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Спотовая цена вплотную подошла к отметке исторического максимума - $969 за 1 тыс. куб. м, которую зафиксировали 1 марта 2018 года. Тогда в Европе царил холодный фронт, пишет Business Insider.

"Оптовые расходы на природный газ и электроэнергию выросли до рекордно высоких показателей, поскольку рост спроса из-за восстановления экономики совпадает с ухудшением предложения из-за ряда факторов. Вскоре ценовые кризисы могут получить более широкое распространение", - считают аналитики Goldman Sachs.

Рост цен на газ в Европе связывают со слабыми темпами заполняемости подземных хранилищ. На утро вторника резервы составляли 70%, что на 15% ниже среднего уровня за последние пять лет. Еще одной причиной называют отказ российского Газпрома бронировать дополнительные мощности украинского транзита.

Высокие цены на энергорынках Европы могут сказаться на ряде товарных рынков по всему миру, поскольку их запасы истощаются.

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США обеспокоены из-за угрозы энергетической безопасности Европы, которая может попасть в газовую зависимость от России уже этой зимой. РФ недопоставляет газ. Это привело к самым высоким в истории ценам.

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Дата
15
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