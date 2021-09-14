Цена на газ может увеличиться вдвое - эксперт

Святослав Павлюк: "Сейчас бюджетная цена газа составляет 7900 гривен. Но если ударят сильные морозы, она может вырасти до 17 тысяч. Поэтому населению следует не полагаться только на правительство, а заниматься утеплением собственных домов и и приучаться экономить энергию". Фото: inform-ua

Европа сейчас отходит от "грязной энергетики" – от угля и атомной энергии. Мощности, которые это использовали, переводят на газ. Соответственно в нем возрастает потребность. Из-за этого повышаются цены.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт по энергетике Святослав Павлюк.

Стоимость газа на мировых рынках начали расти с начала года. На 13 сентября она составила 730$ за тысячу кубометров – подскочила более чем вдвое.

— Ближайшие 20 лет будет развиваться "зеленая энергетика" – солнечная, ветровая, – объясняет Святослав Павлюк. – Сейчас она требует больших финансовых вливаний. Но где-то в 2040-х она значительно подешевеет. Отпадет необходимость в больших объемах газа. Но на текущий момент газ – основная альтернатива угольной и атомной энергии.

Какую роль в подорожании играет Россия?

Она – крупнейший поставщик. Может создавать кризисы и дефициты на европейском рынке. Москва не саботирует откровенно поставки. Но в свете достройки и запуска "Северного потока-2" (газопровода из РФ в Германию в обход Украины. 10 сентября российская компания "Газпром" объявила о завершении строительства. Поставки газа планируется начать 1 октября, обе нити могут заработать до 1 декабря. – Gazeta.ua) Россия стремится продемонстрировать, что прокачка топлива через украинскую газотранспортную систему невыгодна.

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Год назад рыночные цены на газ начали платить и бытовые потребители. В регионах новые цены напугали людей. Правительству пришлось срочно ограничивать их.

Стоимость и сейчас ограничена. Реальная цена в Украине составляет 19 тысяч гривен за кубометр, с учетом доставки. "Нафтогаз" закачивает голубое топливо в газохранилища по европейским ценам и продает населению со значительной скидкой – по цене 7,4 тысячи гривен за кубометр. Максимально допустимая правительством – 7900 гривен. Получается, что газ, за который потребители платят 300 гривен в месяц, закупаем за 700. Такое регулирование имеет негативные последствия. У населения появляется убеждение, что правительство может решить все проблемы с отоплением. И поэтому можно не утеплять жилье и не ограничивать себя в потреблении энергии. В крайнем случае всегда можно выйти на улицу, перекрыть дороги и устроить протест. При таких условиях Кабмин начинает давить на частные компании, стремясь решить проблемы с газом за их счет.

К концу лета у Украины в хранилищах было 18 млрд кубов газа. По данным "Укртрансгаза", украинские подземные хранилища заполнены на около 60%. Хватит ли Украине этого газа на отопительный сезон?

Юрий Витренко (исполняющий обязанности министра энергетики Украины. – Gazeta.ua) не сказал, что шесть из 18 миллиардов кубометров в хранилищах принадлежат частным компаниям. Газа, который добывают в Украине, не хватает для внутренних нужд. Если зима в этом году окажется холодной, это будет иметь катастрофические последствия для бюджета. Сейчас бюджетная цена газа составляет 7900 гривен. Но если ударят сильные морозы, она может вырасти до 17 тысяч. Поэтому населению следует не полагаться только на правительство, а заниматься утеплением собственных домов и и приучаться экономить энергию. Больших объемов потребления газа мы не выдержим.

В случае холодной зимы Европе грозит дефицит газа, запасов которого может не хватить до января. Об этом заявил советник президента США по энергетической безопасности Эймос Хокстейн. Следствием нехватки голубого топлива может стать попадание европейских стран в газовую зависимость от России. Ее обвиняют в умышленном завышении цен на газ. Официальная Москва отвергает эти обвинения. Российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2". Он планирует начать подачу природного газа со следующего месяца.