Цена электроэнергии государственного Энергоатома выросла на четверть в новом рынке

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский говорит, что работа компании в новом рынке протекает без проблем. Фото: kp.ua

Стоимость электроэнергии производства ГП "НАЭК "Энергоатом" на торгах в новой модели рынка выросла до 0,7 грн/кВт·час, что на 24% выше тарифа, который действовал до 1 июля (0,57 грн/кВт·час). Об этом сообщил президент госкомпании Юрий Недашковский.

"Если говорить о формировании цены, то 90% – это прежний тариф (даже ниже – 56 копеек), а около 11% мы продали на рынке "на сутки вперед" и за счет того, что там рыночная цена, в целом мы получили повышение среднего тарифа. Это повышение меньше того значения, которое мы закладывали в финансовый план на второе полугодие. Мы планировали, что у нас во втором полугодии средний тариф составит 90,19 коп/кВт-час, а мы пока получили около 70 коп/кВт-час", - сказал он.

Недашковского назвал шагом вперед старт работы компании в новом рынке, а полученные за три дня продажи – безупречными.

"Что касается работы компании в новом рынке - у нас нет проблем. Все те средства, которые мы запланировали за три дня мы все получили ... Если суммировать, то три дня все было очень ритмично", – добавил Недашковский.

Как ранее сообщалось, цена электроэнергии ТЭС частной компании ДТЭК с запуском новой модели рынка электроэнергии снизилась на 12% по сравнению с первым полугодием 2019 года и составила 1,569 грн/кВт·ч. Напомним, с 1 июля в Украине запущена новая модель рынка электроэнергии в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, снимает ограничения на импорт электроэнергии.