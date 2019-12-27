Чего не удалось сделать в экономике в течение 2019-го

Украина не смогла договориться о новой программе макрофинансовой помощи с МВФ. Фото: Depositphotos

В течение 2019-го Украина успешно прошла пиковые периоды по выплате внешних долгов. В то же время так и не смогла договориться о новой программе с МВФ, рассказал Gazeta.ua аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"В этом году удалось выйти на рынки капитала, который формирует спрос на гривну. Правда не смогли договориться с Международным валютным фондом о новой программе и сроках ее выполнения", - объясняет аналитик.

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По его словам, первоочередными для Украины в 2020-м является реформы газового и фондового рынка, запуск рынка земли. Повышение защиты капитала инвесторов.

"В следующем году не будет мирового экономического кризиса. США и Китай таки подпишут торговое соглашение. С учетом нынешней ситуации и прогнозов, кризиса не будет", - подытожил Пархоменко.

В начале 2020 году Украина сможет получить одобрение новой программы с Международным валютным фондом. По словам главы НБУ Якова Смолия, внутренний график МВФ так построен, что программу не смогут принять в 2019 году.