Частные компании стали на шаг ближе к изготовлению спирта

ВР Украины поддержали законопроект об отмене монополии на изготовление спирта. Фото: samogonpil

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта.

За соответствующий законопроект проголосовали 293 депутата, пишет hromadske.

Ранее в правительстве подсчитали, что через государственную монополию на производство спирта Украина ежегодно теряет около 4,6 миллиарда гривен из-за развития теневого сектора. Эту госмонополию там предложили отменить.

Законопроектом предусмотрено, что государственная монополия на производство спирта упразднится с 1 января 2020 года, одновременно частным предприятиям всех форм собственности позволят производить спирт в Украине. Условием производства спирта станет получение соответствующего разрешения у государства - лицензии.

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