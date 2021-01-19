Части облгазов снизили тариф на распределение: перечень

Профильная Нацкомиссия приняла снижение тарифов на распределение для 14 облгазов. Цена доставки уменьшится на 5% - 30% и составит 1,66 - 1,79 грн без НДС.

О соответствующем решении НКРЕКП сообщил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, снижение тарифов на распределение касается компаний, в которых они были выше, чем в среднем по стране.

"В основном это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЗАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЗАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик"", - сообщил Андрей Герус.

Автор: НКРЕКП Снижение тарифов на распределение касается компаний, в которых они были выше, чем в среднем по стране

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаковым для всех. Он объясняет, что НКРЕКП определило высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже.

"В ближайшее время в парламент также будет подана инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - отметил премьер-министр.

Для украинцев установили предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.