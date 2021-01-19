Части облгазов снизили тариф на распределение: перечень

 
Ексклюзивы
1/5
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 279
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 252
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 594
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1242
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 945
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 423
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 855
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 792
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 774
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
7
7
5
14
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
Видео
Все видео
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3636
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 567
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2079
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6534
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 927
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 522
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 11:34

Части облгазов снизили тариф на распределение: перечень

  Комментировать

Профильная Нацкомиссия приняла снижение тарифов на распределение для 14 облгазов. Цена доставки уменьшится на 5% - 30% и составит 1,66 - 1,79 грн без НДС.

О соответствующем решении НКРЕКП сообщил председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

По его словам, снижение тарифов на распределение касается компаний, в которых они были выше, чем в среднем по стране.

"В основном это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЗАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЗАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик"", - сообщил Андрей Герус.

Автор: НКРЕКП
  Снижение тарифов на распределение касается компаний, в которых они были выше, чем в среднем по стране
Снижение тарифов на распределение касается компаний, в которых они были выше, чем в среднем по стране

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, установление предельного тарифа на уровне 1,79 грн не означает, что он будет одинаковым для всех. Он объясняет, что НКРЕКП определило высший предел тарифа, однако для десятков компаний эта сумма будет ниже.

"В ближайшее время в парламент также будет подана инициатива, которая должна уменьшить разрыв в тарифах между разными газораспределительными компаниями и устанавливать справедливый тариф на распределение газа для всех людей", - отметил премьер-министр.

Для украинцев установили предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Тариф будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Части облгазов снизили тариф на распределение: перечень». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 32429
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 21960
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 7272
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 6372
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 4860
Экономика
В Украине стремительно подешевело жилье на "вторичке"
В Украине стремительно подешевело жилье на "вторичке" Просмотров: 459
9% малых предпринимателей закроют бизнес после локдауна - опрос
9% малых предпринимателей закроют бизнес после локдауна - опрос Просмотров: 144
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
 4 Просмотров: 837
Курс доллара резко подскочил
Курс доллара резко подскочил Просмотров: 666
Нацбанк вводит в оборот новую памятную монету
Нацбанк вводит в оборот новую памятную монету Просмотров: 486
Больше всего комментируют
4
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Ученые развеяли главный миф пандемии
2
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
Голосов: 25932
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть