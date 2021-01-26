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вторник, 26 января 2021 10:58

Будут ли штрафовать за просроченные январские платежки

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Будут ли штрафовать за просроченные январские платежки
Тарифы на тепло и горячую воду будут меняться. Фото: pexels.com

Украинцы не будут платить штрафы или пеню, если не вовремя рассчитаются за газ и тепло в январе.

Об этом заявил в эфире "Свободы слова" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что тарифы на тепло и горячую воду будут меняться, пишет Obozrevatel.

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"Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это тоже важный месседж для людей, чтобы они не переживали, если будут платежки высоковато начисленные или какие-то авансы будут поставлены в эти платежки", - отметил Шмыгаль.

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ, в частности за тепло и горячую воду, составляет около 4 млрд грн.

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