"Больше, чем у 60% населения планеты вместе взятых": стало известно о состоянии самых богатых людей мира

Количество миллиардеров за прошедшее десятилетие удвоилось. ФОТО: interfax.com.ua

2153 мировых миллиардера 2019 года владеют большим состоянием, нежели 60% населения земли вместе взятых. 1% самых богатых людей в мире владеет капиталом, сумма которого вдвое превышает имеющуюся у 6,9 млрд человек.

Сообщает об этом международное благотворительное объединение Oxfam.

"Экономическое неравенство вышло из-под контроля. В 2019 году мировые миллиардеры имели состояние больше, чем у 4,6 миллиарда человек. Причина столь большого разрыва — несовершенная и сексистская экономическая система, в которой богатство нескольких привилегированных лиц, преимущественно мужчин, ценится больше, чем миллиарды часов важнейшей труда, каковым является неоплачиваемая и недостаточно оплачиваемая работа по уходу, выполняемая в основном женщинами", — говорится в отчете организации.

Как отмечают в Oxfam, проблемой является также недостаточное налогообложения самых богатых людей мира. В организации убеждены, что повышение налога на 0,5% уже через 10 лет позволило бы создать дополнительные 117 млн рабочих мест в сферах образования, здравоохранения и ухода за детьми и пожилыми.

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Джефф Безос потерял лидерство в рейтинге самых богатых людей мира. Причиной этого стало падение акций компании Amazon. На сегодняшний день Безос занимает вторую строчку рейтинга. На первом месте оказался директор компании Louis Vuitton Бернар Арно. Закрывает тройку лидеров Билл Гейтс.