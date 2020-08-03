Более 8 тыс. новых авто в июле: какие машины покупают чаще всего

Самым популярным автомобилем стал Renault. Фото: pixabay.com

В течение июля украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с прошлым годом июльский спрос вырос на 10%.

Самым популярным автомобилем стал Renault. В июле приобрели 1440 машин этой марки. Это на 20% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

У Toyota июльский показатель продаж увеличился на 10%, до 1147 автомобилей в месяц. Skoda реализовала 457 машин, при этом на треть отстав от своего прошлогоднего результата, сообщает Укравтопром.

На 6% меньше, чем в прошлом году, продали автомобилей Hyundai - 442 машины. В июле реализовали 429 авто марки KIA, что на 28% меньше аналогичного периода 2019-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом

Самыми популярными марками июля также стали: Volkswagen - 361 шт. (+ 7%); Peugeot - 352 шт. (+ 113%); Suzuki - 351 шт. (+ 36%); Nissan - 332 шт. (-32%); Mazda - 279 шт. (+ 20%).

Чаще всего в этом месяце покупали Renault Sandero. В июле зарегистрировали 549 машин этой марки.

С начала 2020-го украинцы купили 45,5 тыс. новых легковых авто, что на 2% меньше, чем в течение аналогичного периода прошлого года.

В январе-июне 2020 года в Украине зарегистрировали 37 тыс. новых автомобилей на сумму $1 млрд. Самой популярной маркой стала Renault.