Bitcoin впервые в истории достиг отметки в $22 тыс.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. Фото: pixabay.com

Виртуальная валюта Bitcoin впервые в истории достигла отметки $22 тыс.

Только за минувшую ночь цена криптовалюты выросла на $1,5 тыс., сообщает tsn.ua.

Под утро цена начала несколько снижаться и остановилась в пределах $21,8 тыс.

Спрос на Bitcoin среди инвесторов растет. 2020-го на него обратили внимание также крупные финансовые игроки. Это основной вид криптовалюты, который используют в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какую цену прогнозируют специалисты для Bitcoin

Кредитную карту с кэшбеком в биткоинах выпускает компания Visa совместно со стартапом BlockFi. Владельцы Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размере 1,5% от суммы покупки.