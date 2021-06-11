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пятница, 11 июня 2021 15:00

Безумные налоги в бюджет, атмосфера роскоши и большие планы - как работает первое легальное казино страны - Billionare

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Неполных 30 дней отработало в Украине первое легальное казино - Billionare. Получили пока только 6-7 млн ​​грн чистой прибыли. Это немного, потому что в государственный бюджет казино уже уплатило более 90 млн грн. Только 72 млн ушло на получение лицензии. Покрыть все расходы пока не удалось, рассказал директор компании Юрий Пилипенко.

  Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv
Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv

"Мы не вышли на тот уровень, который бы хотели. Ориентируемся на иностранцев, а действующая редакция Налогового кодекса предусматривает 19,5% налогового сбора. Даже если человек не играл, но уже взял жетоны - с него все равно удерживают этот налог. Мы надеемся, что вскоре этот пункт пересмотрят, ведь туристы не понимают, почему должны платить такой сбор. Они приносят в государство доходы - заполняют гостиницы, ходят в рестораны", - пояснил Пилипенко.

Казино Billionare имеет два основных зала и несколько VIP-зон. В ресторане заведения можно заказать обеды - азиатские, европейские и украинские блюда. На баре продают кофе, чай, алкогольные напитки на любой вкус, изысканные сигары. Курить можно неподалеку - зал оснащен мощной вентиляцией.

"В казино обслужили уже почти тысячу клиентов. 60% гостей - это иностранцы. Туристы приезжают из восточных стран. В частности из Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана. С Европы всего двое. Наше казино имеет премиальный уровень, но все желающие могут попасть. Например из Ирана или Ирака трудно приехать, ведь почти невозможно получить визу", - рассказал директор по обслуживанию клиентов Андрей Пархоменко.

  Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv
Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv

Чтобы принять участие в игре, необходимо разменять на фишки в среднем эквивалент $1000. Для удобства гостей в казино есть пункт обмена валюты с комфортным для туриста курсом.

"Новичкам везет. Желательно проверить свою удачу в рулетке и ставить на особенное для вас число. Ставка может быть и $5 и $100", - рассказал Пархоменко.

В казино официально работают 150 человек. Ежемесячные расходы на содержание казино составляют около 7 млн ​​грн, официальные отчисления на зарплату персонала - около 1,5 млн грн.

"Точно не будем удовлетворять просьбы клиентов, которые не являются законными в нашей стране. К счастью, до сих пор никто и не просил. Иногда организовываем экскурсии по городу. Вскоре планируем оплачивать перелеты и проживание гостей. Пока только по предварительной договоренности. Вероятно, будем вводить какие-то депозиты", - сказал Андрей Пархоменко.

В казино не пускают в спортивной одежде и обуви. У мужчин ноги должны быть закрыты. Посетителю могут отказать в обслуживании, если он пришел навеселе или неприлично себя ведет. Среди запрещенных предметов - оружие.

Для регистрации с собой надо иметь паспорт. Если гость получает карту для игры в автоматы, то она остается у него. Поиграть можно на австрийских, болгарских и американских аппаратах.

  Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv
Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv

"Игроманов пока не было, но гость может написать заявление о самоограничении. Ночью раз был такой - теперь полгода не может играть", - добавил Андрей Пархоменко.

По словам представителей "Billionaire casino", суммой налогов, плат за лицензии и других поступлений от одного крупного казино можно обеспечить месячным бюджетом небольшой украинский город. Поэтому, легальные казино ждут от государства более решительных действий в борьбе с теневыми игорными заведениями, которые портят репутацию отрасли и не платят налоги.

В то же время, топ-менеджеры казино подчеркнули, что даже в существующих законодательных условиях планируется открытие второго заведения в Киеве. Уже в начале июля запланировано открытие подобного казино в столичном Mercure hotel.

Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv. Заведение имеет площадь 500 кв. м. "Billionaire casino" - единственное казино в Украине с украинскими инвестициями (владелец - гражданин Украины). Интересно, что в "Billionaire casino" можно поиграть в NovoPocker, которого нет ни в одном казино Европы и Восточной Азии. Кроме "Billionaire", эта игра представлена ​​только на Кипре.

В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории отелей категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд". В сентябре прошлого года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.

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