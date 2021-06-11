Безумные налоги в бюджет, атмосфера роскоши и большие планы - как работает первое легальное казино страны - Billionare

Неполных 30 дней отработало в Украине первое легальное казино - Billionare. Получили пока только 6-7 млн грн чистой прибыли. Это немного, потому что в государственный бюджет казино уже уплатило более 90 млн грн. Только 72 млн ушло на получение лицензии. Покрыть все расходы пока не удалось, рассказал директор компании Юрий Пилипенко.
"Мы не вышли на тот уровень, который бы хотели. Ориентируемся на иностранцев, а действующая редакция Налогового кодекса предусматривает 19,5% налогового сбора. Даже если человек не играл, но уже взял жетоны - с него все равно удерживают этот налог. Мы надеемся, что вскоре этот пункт пересмотрят, ведь туристы не понимают, почему должны платить такой сбор. Они приносят в государство доходы - заполняют гостиницы, ходят в рестораны", - пояснил Пилипенко.
Казино Billionare имеет два основных зала и несколько VIP-зон. В ресторане заведения можно заказать обеды - азиатские, европейские и украинские блюда. На баре продают кофе, чай, алкогольные напитки на любой вкус, изысканные сигары. Курить можно неподалеку - зал оснащен мощной вентиляцией.
"В казино обслужили уже почти тысячу клиентов. 60% гостей - это иностранцы. Туристы приезжают из восточных стран. В частности из Арабских Эмиратов, Узбекистана, Казахстана. С Европы всего двое. Наше казино имеет премиальный уровень, но все желающие могут попасть. Например из Ирана или Ирака трудно приехать, ведь почти невозможно получить визу", - рассказал директор по обслуживанию клиентов Андрей Пархоменко.
Чтобы принять участие в игре, необходимо разменять на фишки в среднем эквивалент $1000. Для удобства гостей в казино есть пункт обмена валюты с комфортным для туриста курсом.
"Новичкам везет. Желательно проверить свою удачу в рулетке и ставить на особенное для вас число. Ставка может быть и $5 и $100", - рассказал Пархоменко.
В казино официально работают 150 человек. Ежемесячные расходы на содержание казино составляют около 7 млн грн, официальные отчисления на зарплату персонала - около 1,5 млн грн.
"Точно не будем удовлетворять просьбы клиентов, которые не являются законными в нашей стране. К счастью, до сих пор никто и не просил. Иногда организовываем экскурсии по городу. Вскоре планируем оплачивать перелеты и проживание гостей. Пока только по предварительной договоренности. Вероятно, будем вводить какие-то депозиты", - сказал Андрей Пархоменко.
В казино не пускают в спортивной одежде и обуви. У мужчин ноги должны быть закрыты. Посетителю могут отказать в обслуживании, если он пришел навеселе или неприлично себя ведет. Среди запрещенных предметов - оружие.
Для регистрации с собой надо иметь паспорт. Если гость получает карту для игры в автоматы, то она остается у него. Поиграть можно на австрийских, болгарских и американских аппаратах.
"Игроманов пока не было, но гость может написать заявление о самоограничении. Ночью раз был такой - теперь полгода не может играть", - добавил Андрей Пархоменко.
По словам представителей "Billionaire casino", суммой налогов, плат за лицензии и других поступлений от одного крупного казино можно обеспечить месячным бюджетом небольшой украинский город. Поэтому, легальные казино ждут от государства более решительных действий в борьбе с теневыми игорными заведениями, которые портят репутацию отрасли и не платят налоги.
В то же время, топ-менеджеры казино подчеркнули, что даже в существующих законодательных условиях планируется открытие второго заведения в Киеве. Уже в начале июля запланировано открытие подобного казино в столичном Mercure hotel.
Казино премиум-сегмента Billionaire было открыто в мае 2021 года в отеле InterContinental Kyiv. Заведение имеет площадь 500 кв. м. "Billionaire casino" - единственное казино в Украине с украинскими инвестициями (владелец - гражданин Украины). Интересно, что в "Billionaire casino" можно поиграть в NovoPocker, которого нет ни в одном казино Европы и Восточной Азии. Кроме "Billionaire", эта игра представлена только на Кипре.
В июле 2020 года Верховная Рада приняла закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д). В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории отелей категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд". В сентябре прошлого года Кабинет министров создал Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей.
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