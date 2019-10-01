Без карточек и смартфонов: Ощадбанк позволил оплачивать покупки кольцом

Ощадбанк совместно с Visa выпустил кольца с встроенным NFC-модулем для безналичных расчетов.

"Рассчитываться кольцом удобнее и безопаснее, чем картой или смартфоном. Достаточно поднести руку, на которой оно есть, к терминалу. И все. Оплата произведена успешно", - сообщили в Ощадбанке.

Автор: oschadbank.ua Кольца черного и белого цвета изготовлены из керамики без металлических деталей.

Оплату с помощью кольца поддерживают 86% всех POS-терминалов в Украине.

Кольца черного и белого цвета изготовлены из керамики без металлических деталей. Встроенный электронный ключ гарантирует безопасность персональных данных.

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Кольца выдерживают погружение в воду на глубину до 50 м.

Ощадбанк открыл предзаказ на кольца. Стоят гаджеты от 3,5 тыс. грн.

Приватбанк планирует запустить систему распознавания гражданина Smart-ID в декабре 2019 года или январе 2020. Smart-ID - это мобильное приложение, которое позволит идентифицировать человека. Оно обеспечит доступ к учетным записям банков, других других электронных услуг, подписанию документов.